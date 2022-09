Weilheim/Teck Teures Werkzeug aus Auto gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag teure Werkzeuge aus einem Baustellenfahrzeug gestohlen. Zwei Männer, die in der Nacht wegen des gleichen Verdachts in Metzingen gefasst wurden, stehen aber offenbar nicht in Zusammenhang mit der Tat im Kreis Esslingen.