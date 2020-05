1 Ein Streit zwischen einem Auto – und Fahrradfahrer eskalierte am Donnerstagabend in Aichtal. Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Der Fahrradfahrer wies den Autofahrer auf den Sicherheitsabstand beim Überholen hin. Der Streit der zwei Männer eskalierte. Die Polizei ermittelt.

Aichtal - Am Donnerstagabend hat es laut Polizei einen Streit aufgrund eines Überholmanövers zwischen einem noch unbekannten Seat-Fahrer und einem Radfahrer gegeben. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge, überholte ein Autofahrer um kurz nach 19 Uhr einen 52-jährigen Fahrradfahrer auf der Nürtinger Straße in Fahrtrichtung Grötzingen und hielt dabei wohl keinen ausreichenden Sicherheitsabstand ein. Eigenen Angabnen zufolge hat der Fahrradfahrer den Autofahrer per Handzeichen auf den geringen Abstand hingewiesen. Daraufhin ließ sich der Autofahrer offenbar auf dessen Höhe zurückfallen. Nach einem erneuten Hinweis des 52-Jährigen soll der Seat-Lenker zunächst beschleunigt und wenige Meter später eine Vollbremsung durchgeführt haben. Der Radfahrer wich nach links aus, stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Radfahrer machte dann Fotos von den Fahrzeugen, daraufhin entwickelte sich zwischen den Männern eine Auseinandersetzung. Dabei warf der unbekannte Autofahrer das Rennrad des 52-Jährigen in den Grünstreifen, der 52-Jährige nahm den Autoschüssel des Fahrers an sich. Der Seat-Fahrer soll seinen Kontrahenten gewürgt und zu Boden geworfen habe. Er flüchtete in Richtung Ortsmitte. Anschließend fuhr er mit dem zwischenzeitlich wiedererlangten Schlüssel in Richtung Ortsmitte davon. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.