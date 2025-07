Übergriff in Stuttgarter Stadtbahn: Kind in Bahn belästigt – Polizei fasst Verdächtigen

1 Ein sexueller Übergriff in einer Stadtbahn der Linie U 15 ist offenbar aufgeklärt (Symbolbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Wenige Tage nach einem sexuellen Übergriff auf ein Kindergartenkind in einer Stadtbahn hat die Polizei einen Mann ermittelt – und in der Stadt wiedererkannt.











Link kopiert

Sein Tattoo war dann doch zu auffällig: Die Polizei hat einen sexuellen Übergriff auf ein Kind in einer Stadtbahn der Linie U 15 zwischen Zuffenhausen und dem Hauptbahnhof offenbar klären können. Nur wenige Tage nach der Tat wurde ein 37 Jahre alter Verdächtiger vorläufig festgenommen. Polizeibeamte hatten ihn auf Fahndungsbildern wiedererkannt.

Das Kind im Vorschulalter war am Dienstag gegen 17.20 Uhr in einer Stadtbahn von Zuffenhausen in Richtung Innenstadt unterwegs, als Zeugen beobachteten, wie sich ein Fremder neben das Mädchen setzte, es berührte und im Intimbereich unsittlich berührte. Ehe die Polizei sich mit dem Fall beschäftigen konnte, waren das Kind und der zunächst Unbekannte an der Haltestelle Hauptbahnhof ausgestiegen. Dank der zeitnahen Sicherung der Aufnahmen aus der Videoüberwachung in der Bahn hatten die Ermittler allerdings ein klares Bild von dem Verdächtigen. Besonders auffällig war nicht nur sein buntes Oberteil – sondern vor allem ein Tattoo am Oberarm.

Mann bisher nicht einschlägig bekannt

Am Sonntag gegen 18.35 Uhr waren Polizeibeamte in der Königstraße in der Innenstadt unterwegs – und erkannten den Mann mit dem Tattoo aus dem Fahndungssystem wieder. Er wurde festgenommen. „Der Beschuldigte ist bereits polizeibekannt, allerdings nicht einschlägig wegen solcher Taten“, sagt Polizeisprecherin Daniela Treude. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt, angezeigt – und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Offenkundig lag kein Haftgrund vor – etwa Flucht- oder Verdunkelungsgefahr.

Sexualstraftaten im Nahverkehr und speziell in den gelben Zügen der Stuttgarter Straßenbahnen hat es in diesem Jahr nicht zum ersten Mal gegeben. Am 14. Juni hatte sich ein Unbekannter in einer Bahn der Linie U 6 vor einer 19-jährigen Reisenden entblößt, ehe er am Bahnhof Feuerbach ausstieg. Am 16. Mai trat ein Unbekannter in einer Bahn der Linie U 3 zwischen Plieningen und dem Halt Wallgraben in Vaihingen in Erscheinung. An der Stadtbahn-Haltestelle am Stöckach küsste am 26. März ein Unbekannter einen Dreijährigen, ehe dessen Vater eingreifen konnte. Am 7. Januar zeigte ein Täter mehreren Kindern in einer U 3 zwischen Wallgraben und Möhringen Videos und Bilder mit pornografischem Inhalt.