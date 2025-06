Übergriff in S-Bahn: 45-Jähriger belästigt Frau am Bahnhof Plochingen

45-Jähriger belästigt Frau am Bahnhof Plochingen

Übergriff in S-Bahn

1 Die Polizei brachte den Mann aus der S-Bahn. Nun laufen Ermittlungen (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa

Eine Frau ist am Donnerstagabend am Bahnhof Plochingen und in der S-Bahn nach Esslingen von einem Mann belästigt worden. Die Polizei ermittelt.











Eine Frau ist am Donnerstagabend am Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) und später in einer S-Bahn Richtung Esslingen sexuell belästigt worden. Den Angaben der zuständigen Bundespolizei zufolge wurde die Frau gegen 18 Uhr von einem 45-Jährigen angesprochen.

Er kam ihr dabei sehr nahe und berührte sie im Gesicht. Zudem soll er die Frau ohne deren Einverständnis umarmt und geküsst haben. Als die Frau in eine S-Bahn Richtung Herrenberg stieg, folgte ihr der Mann und belästigte sie weiter. Einsatzkräfte der Landespolizei trafen ihn am Bahnhof Esslingen an und entfernten ihn aus der Bahn. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den Tatverdächtigen.