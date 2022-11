22-Jährige in S-Bahn angegriffen

In der S-Bahn auf Höhe Wendlingen (Kreis Esslingen) setzt sich Sonntagabend ein Mann wohl zu dicht neben eine Frau, die ihn dazu auffordert, Abstand zu halten. Der 22-Jährige wird daraufhin offenbar handgreiflich.















Eine 22-jährige Frau ist laut Polizeiangaben Sonntagabend durch einen ebenfalls 22-jährigen Mann in der S-Bahnlinie 1 Richtung Kirchheim (Kreis Esslingen) bedrängt und körperlich angegriffen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es auf Höhe Wendlingen wohl zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den zwei Fahrgästen in der S-Bahn. Grund soll die Sitzplatzwahl des 22-jährigen Mannes gewesen sein. Laut aktuellen Stand der Ermittlungen soll sich der Mann zu nah neben die 22-Jährige in einen Vierersitz gesetzt haben. Offenbar verärgerte den 22-Jährigen die Aufforderung der Frau, den Sitz neben ihr zu verlassen. Der mutmaßliche Täter soll sie bedroht und an ihrer Kleidung zu Boden gerissen haben. Anschließend versuchte die Geschädigte wohl innerhalb der S-Bahn zu fliehen und verständigte telefonisch die Polizei. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den festgenommenen Täter wegen des Verdachts einer Körperverletzung.