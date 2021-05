1 Ein Zeuge konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten (Symbolbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein 23-jähriger Mann hat am Hauptbahnhof Esslingen eine junge Mutter mit ihrem Baby angegriffen. Die Mutter konnte das Kind in Sicherheit bringen.

Esslingen - Ein 23-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag am Hauptbahnhof Esslingen eine 29-jährige Frau und ihre einjährige Tochter attackiert. Nach Angaben der Polizei schrie der 23-Jährige gegen 15.40 Uhr auf dem Bussteig vor dem Hauptbahnhof zunächst herum und ging dann zielgerichtet auf die 29-jährige Mutter zu. Unvermittelt begann er, an dem Kinderwagen zu rütteln, in dem das Mädchen lag. Der Mutter gelang es, ihre Tochter aus dem Kinderwagen zu retten, bevor der Mann diesen umwarf. Ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, griff ein und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Laut Polizei befand sich der Angreifer vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Aufgrund seiner Verfassung wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen