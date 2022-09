1 Welcher Sport darf denn noch ausprobiert werden? Manche Eltern muten ihren Kindern zu viel zu. Foto: Adobe Stock/New Africa/Olga Yastremska

Während manche Grundschulkinder heute Terminkalender haben, die voller sind als die ihrer Eltern, schreiben andere in Freunde-Bücher ins Feld Hobby nur „spielen“. Was ist der richtige Weg?















Link kopiert

Neulich bei einem Elternabend in der Grundschule. Gespräch zwischen zwei Müttern belauscht. Mutter 1: „Mein Sohn möchte ein drittes Instrument lernen. Vielleicht klappt es mit Unterricht am Samstag, denn er hat ja auch noch Fußball und Schwimmen.“ Mutter 2: „Das ist ja toll, dass er so viele Interessen hat. Unserer hat sich schon so viele Hobbys angeschaut, aber er ist am liebsten zu Hause.“ Mutter 1: „Das gibt es bei uns nicht. Was angefangen wird, muss auch mindestens ein Jahr gemacht werden, sonst lernt man ja nichts.“