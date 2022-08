1 Die drei Tatverdächtigen sitzen seit Sonntag in Untersuchungshaft. Foto: dpa/Jens Wolf (Symbolbild)

Mit einem Messer bedrohen zwei Männer eine Kassiererin. Was ein dritter Mann mit der Tat zu tun hat, ist noch unklar.















Nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt hat die Polizei am Samstag drei Männer fassen können, die gemeinsam einen Tankstellenüberfall ausgeheckt und verübt haben sollen. Sie kamen am Sonntag in Untersuchungshaft.

Zwei der drei mutmaßlichen Komplizen kamen am Samstag kurz vor 8.30 Uhr in die Tankstelle an der Hackstraße im Osten. Einer der beiden Männer bedrohte die Angestellte an der Kasse mit einem Messer. Sie griffen dann selbst in die Kasse und nahmen mehrere Hundert Euro mit. Einer nahm das Geld heraus und gab es dann dem anderen Mann, bevor sie gemeinsam die Flucht ergriffen. Die Mitarbeiterin alarmierte die Polizei, die sofort die Umgebung anhand der Täterbeschreibung absuchte.

Die Einsatzkräfte wurden ganz in der Nähe fündig. An der Parkstraße schnappten sie die drei Tatverdächtigen, die sich dort mit einem weiteren mutmaßlichen Komplizen getroffen hatten, einem 26 Jahre alten Mann. Die drei 21, 24 und 26 Jahre alten Männer kamen am Sonntag vor einen Haftrichter und sitzen nun in Untersuchungshaft. Der 24-Jährige soll bei der Festnahme einen Polizisten leicht verletzt haben.