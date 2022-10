1 Die Polizei sucht nach einem Räuber, der in Waiblingen zugeschlagen hat. Foto: Phillip Weingand / STZN

In der S-Bahn fällt einer Frau ein Fremder auf, der ihr nach dem Aussteigen in Waiblingen-Neustadt folgt. Kurz darauf kommt es zum Angriff. Ein Anwohner wird auf die Situation aufmerksam.















In Waiblingen-Neustadt hat sich in der Nacht auf Samstag ein Raubüberfall auf eine 61 Jahre alte Frau ereignet. Diese war zunächst in der S-Bahn der Linie S 3 gefahren, wo ihr im Abteil ein Unbekannter aufgefallen war, der ihr nach dem Aussteigen aus der Bahn folgte. Gegen 23.20 Uhr, sie befand sich inzwischen beim Kaffeeberg, griff der Unbekannte sie von hinten an, brachte sie zu Fall und nahm mehrere Hundert Euro Bargeld aus ihrer Jackentasche.

Die Polizei fahndet mit einer Personenbeschreibung

Ein Anwohner wurde auf den Vorfall aufmerksam und schrie den Angreifer an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die jedoch keinen Erfolg hatte.

Der Täter ist laut der Personenbeschreibung möglicherweise Osteuropäer. Er ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, sportlich, schlank und hat dunkle Haare. Er trug zur Tatzeit eine Basecap mit kleinem Schild, eventuell einen Jogginganzug und lief auffallend breitbeinig. Hinweise an die Polizei unter 0 71 51/ 95 04 22 sind gewünscht.