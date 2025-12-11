Überfall in Stuttgart: Willi Weber spricht über brutalen Angriff – „Es geht mir sehr schlecht“

Uwe Bogen 11.12.2025 - 09:53 Uhr , aktualisiert am 11.12.2025 - 09:53 Uhr

Willi Weber spricht über brutalen Angriff – „Es geht mir sehr schlecht“

1 Willi Weber berichtet unserer Redaktion, wie sich der Überfall abgespielt hat. Foto: Ronald Wittek/dpa

Was genau geschah in der Stuttgarter Villa von Willi Weber? Was weiß der frühere Schumacher-Manager über die Täter? Unsere Redaktion sprach mit ihm über den brutalen Überfall.











Es fällt ihm schwer, darüber zu sprechen. Willi Weber, der frühere Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher, gerät immer wieder ins Stocken, als er die dramatischen Ereignisse schildert, die sich am Dienstagabend in seiner Stuttgarter Villa abgespielt haben. Im Gespräch mit unserer Redaktion wirkt der 83-Jährige schwer gezeichnet: „Ich stehe noch völlig unter Schock. Es geht mir sehr schlecht.“