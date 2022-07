Überfall in Stuttgart-Ost

3 Die Fahndungsbilder finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Mann hat ein Wettbüro im Stuttgarter Osten mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt. Jetzt leitet die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ein.















Link kopiert

Ein unbekannter Mann hat bereits am Donnerstagvormittag laut Polizei ein Wettbüro an der Neckarstraße in Stuttgart-Ost ausgeraubt und etwa 800 Euro erbeutet – jetzt suchen die Ermittler mit Echtbildern und einer Öffentlichkeitsfahndung nach ihm.

Der Unbekannte betrat demnach das Lokal gegen 10.30 Uhr, bedrohte eine 22 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Waffe und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Als der mutmaßliche Täter auf einen 35 Jahre alten Kunden aufmerksam wurde, forderte er ihn auf sich ruhig zu verhalten und bedrohte auch ihn mit der Waffe.

Währenddessen kam die 22-jährige Frau der Aufforderung des Täters nach und verstaute das Bargeld in seiner mitgeführten Tasche, heißt es im Polizeibericht weiter. Anschließend flüchtete der Mann über die Neckarstraße in Richtung Metzstraße.

Bis zu 2000 Euro Belohnung ausgelobt

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen Mann handeln, der mit einer blauen Jeans, dunklen Schuhen mit heller Sohle und einem dunkelblauen Kapuzenpullover mit der Aufschrift „Champion“ bekleidet war. Außerdem trug er eine Piloten-Sonnenbrille sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Bei der Waffe soll es sich um eine silberne Pistole gehandelt haben.

Von privater Seite wird eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro bereitgestellt. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 zu wenden. Die Fahndungsbilder finden Sie in unserer Bildergalerie.