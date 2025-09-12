Überfall in Stuttgart: Millionenraub im Wohnhaus – Opfer erst nach 16 Stunden befreit

1 Einbrecher haben ein Wohnhaus im Stuttgarter Norden heimgesucht – und überfielen ein schlafendes Ehepaar (Symbolbild). Foto: dpa

Offenbar gezielt ist ein älteres Ehepaar in bester Wohnlage von Einbrechern überfallen und ausgeraubt worden. Es ist nicht der erste Fall in diesem Jahr in Stuttgart.











Die Tochter wundert sich. Und macht sich dann immer größere Sorgen. Den ganzen Tag hat sie von ihren Eltern, beide über 80, nichts gehört. Das ist ungewöhnlich. Am Donnerstag gegen 18 Uhr schauen Familienangehörige nach dem Rechten – und suchen das Wohngebäude in der Straße Feuerbacher Heide im Stuttgarter Norden auf. Damit beenden sie einen Albtraum, den das ältere Ehepaar fast 16 Stunden durchleben musste. Einbrecher hatten sie in der Nacht überfallen und ausgeraubt. Danach hatten die Täter ihre Opfer in einem Raum eingesperrt.