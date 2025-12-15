Überfall in Plattenhardt: Werttransporter ausgeraubt in Filderstadt

1 Die Fahndung nach den Räubern eines Werttransporters läuft. Foto: imago/Agentur 54 Grad

Am Montag morgen haben bislang Unbekannte ein Werttransportfahrzeug im Plattenhardter Industriegebiet ausgeraubt. Die Fahndung dauert noch an.











Link kopiert

Am Montag morgen gegen 6.45 Uhr haben mehrere Unbekannte in Plattenhardt ein Werttransportfahrzeug überfallen. Er wurde während seiner Fahrt durch die Mörikestraße dort gestoppt, das Geld wurde geraubt. Die mit Schusswaffen ausgestatteten Täter flüchteten danach in Fahrzeugen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet, blieb aber bislang erfolglos. Es wurde dabei auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Kriminalpolizei Esslingen ermittelt weiter. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 0711/3990-330 zu melden. Sind jemand bereits vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Industriegebiet Plattenhardt aufgefallen? Informationen darüber nimmt die Polizei entgegen.