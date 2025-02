Überfall in Ostfildern: Jugendbande beraubt und schlägt 14-Jährigen

1 Jugendliche Schläger sollen in Nellingen einen 14-Jährigen misshandelt und beraubt haben (Symbolbild). Foto: imago/Gerhard Leber

Die bis zu 15 Jugendlichen griffen ihr Opfer an der Stadtbahn-Endhaltestelle in Nellingen an, forderten Geld und misshandelten den zu Boden gestoßenen 14-Jährigen. Der mutmaßliche Haupttäter ist namentlich bekannt. Die Polizei sucht Zeugen.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr im Bereich der Stadtbahn-Endhaltestelle in Nellingen ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde ein 14-jähriger Junge von einer größeren Gruppe Gleichaltriger angegangen. Es soll sich hierbei um bis zu 15 Jugendliche gehandelt haben. Einer der Tatverdächtigen, ein namentlich bekannter 15-Jähriger, soll das Opfer in den Schwitzkasten genommen und Geld gefordert haben. Nachdem ihm der 14-Jährige einen geringen Bargeldbetrag ausgehändigt hatte, soll er von anderen Beteiligten zu Boden gestoßen, mit einer Vesperdose beworfen und noch am Boden liegend mit Faustschlägen traktiert worden sein. Danach flüchtete die Gruppe zu Fuß in Richtung Zollberg. Das Polizeirevier Filderstadt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711/7091-3.