Tankstellenräuber in Haft

Überfall in Neuhausen

1 Der Tatverdächtige wurde dem Amtsrichter vorgeführt und ist jetzt in Haft (Symbolbild). Foto: picture alliance / Uli Deck/dpa/Uli Deck

Ein Mann, der versucht hat, Geld in einer Tankstelle in Neuhausen zu stehlen, wurde gefasst und ist nun in Haft.

Neuhausen - Nach einem versuchten Tankstellenüberfall konnte am Dienstagmittag in Neuhausen ein dringend tatverdächtiger Mann vorläufig festgenommen werden. Der 22-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Der Mann hielt sich gegen 12.45 Uhr in der Tankstelle in der Schönbuchstraße zunächst so lange auf, bis er mit einer Angestellten alleine im Verkaufsraum war. Anschließend zeigte er der Kassiererin ein mitgeführtes Messer und forderte sie auf, ihm Geld auszuhändigen. Die Frau weigerte sich jedoch und rief nach ihrem Chef, der sich im Nebenraum befand.

Der Räuber nahm daraufhin eine Schachtel Zigaretten an sich und flüchtete in Richtung Ortsmitte. Der Tankstellenbesitzer verfolgte mit zwei Passanten den Flüchtenden und konnte ihn bei einem nahegelegenen Einkaufsmarkt einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Tatverdächtige wurde dann von den Beamten vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Festgenommene im Laufe des Mittwochs beim Amtsgericht Esslingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der polizeibekannte, 22-jährige Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.