Überfall in Nellingen: Schlägerbande greift 20-Jährigen an

1 Zu einer Schlägerei in Nellingen wurde die Polizei in der Nacht auf Sonntag gerufen (Symbolbild). Leider konnten die Täter entkommen. Foto: Imago/Maximilian Koch

Eine Gruppe von jungen Männern hat in Ostfildern-Nellingen einen 20-Jährigen unvermittelt brutal zusammengeschlagen.











In der Nacht auf Sonntag gegen 1.15 Uhr schlugen und traten mehrere junge Männer auf einen 20-Jährigen ein, der in Nellingen im Bereich der Esslinger und Hindenburgstraße unvermittelt von der Gruppe angegriffen wurde. Auch als der 20-Jährige auf dem Boden lag, schlugen und traten die Gewalttäter weiter auf ihn ein. Erst als Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden, ließen sie von ihm ab und ergriffen die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Der verletzte 20-Jährige wurde in eine Klinik verbracht.

Polizei sucht Zeugen

Laut Zeugenaussagen soll die Tätergruppe aus etwa sieben Personen bestanden haben. Alle waren männlich, etwa 18 Jahre alt und haben laut Zeugen offenbar Migrationshintergrund. Sie trugen hauptsächlich dunkle Kleidung. Ein Täter fiel jedoch aufgrund seiner hellen Oberbekleidung auf. Das Polizeirevier Filderstadt nimmt weitere Zeugenhinweise unter 0711/70913 entgegen.