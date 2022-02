1 Am Samstagvormittag wurde eine 89-jährige Frau in Neckartailfingen überfallen. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Samstagvormittag wurde eine 89-jährige Frau in ihrer eigenen Wohnung attackiert, gefesselt und bestohlen. Noch ist die Identität der Täter und der Wert des Diebesgutes unbekannt. Die Polizei such nach Zeugen.















Link kopiert

Eine 89-jährige Frau wurde am frühen Samstagvormittag in ihrer Wohnung in der Mörikestraße von zwei bislang unbekannten Tätern überfallen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass es gegen 07.00 Uhr an der Haustür klingelte, woraufhin die 89-Jährige die Türe öffnete und zwei maskierte Männer sie unvermittelt in die Wohnung drängten und fesselten.



Nachdem die Wohnung von den beiden Tätern durchsucht worden war, ergriffen sie mit Bargeld und Schmuck die Flucht. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt.



Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Die 89-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07022/92240 nach Zeugen, welche am Samstagvormittag in Neckartailfingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.