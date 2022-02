Überfall in Lenningen

1 Der 33-Jährige wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag überfallen. Foto: dpa

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 33 Jahre alter Mann in Lenningen (Kreis Esslingen) geschlagen und ausgeraubt.















Lenningen - Einem Fußgänger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Geldbörse geraubt worden. Der 33-Jährige war kurz nach zwei Uhr zu Fuß von Oberlenningen herkommend in Richtung Unterlenningen unterwegs. Auf Höhe des Schotterparkplatzes einer ehemaligen Papierfabrik wurde der Mann von zwei bislang unbekannten Personen angegangen. Die Unbekannten schlugen auf den 33-Jährigen ein, der daraufhin zu Boden ging. Dann wurde er von den Tätern getreten. Anschließend entfernten sich die Schläger in unbekannte Richtung. Der Mann zog sich mehrere Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Später bemerkte der Fußgänger das Fehlen seines Geldbeutels.

Von den Tätern liegt lediglich eine vage Beschreibung vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.