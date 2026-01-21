Überfall in Leinfelden-Echterdingen: Frau zu Boden gestoßen und beraubt – Polizei sucht Zeugen

1 Der Unbekannte entriss der Frau ihre Handtasche, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto:

In Leinfelden (Kreis Esslingen) wurde am frühen Mittwochmorgen eine 49-Jährige von einem Unbekannten Mann zu Boden gestoßen, dann raubte der Angreifer ihre Handtasche.











﻿ In der Geranienstraße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ist am frühen Mittwochmorgen eine 49-jährige Frau ausgeraubt worden. Der Täter hatte sie gegen 4.50 Uhr von hinten zu Boden gestoßen und ihr dann die Handtasche entrissen, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Demnach ging die Frau zu Fuß in Richtung Bahnhof, als sich ihr von hinten schnelle Schritte näherten. Unvermittelt soll der Angreifer die Frau dann mit einem kräftigen Stoß zu Boden gebracht und ihr die Handtasche geraubt haben. Dann flüchtete der Mann in Richtung der Stuttgarter Straße. Erst später wurde der Angriff bei der Polizei angezeigt.

Die Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis. Bei der geraubten Tasche handelt es sich den Angaben zufolge um eine 40 x 40 cm große und mehrfarbige Tasche eines unbekannten Herstellers. Neben der Geldbörse der Frau enthält die Tasche diverse persönliche Gegenstände. Der Räuber wird als auffällig klein beschrieben, er war etwa 1,50 bis 1,60 Meter groß.

Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und eine kurze schwarze Winterjacke, deren Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13 um Hinweise.