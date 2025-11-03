Überfall in Kirchheim: Vier Räuber schlagen 20-Jährigen mit Metallwerkzeug – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Überfall und sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Vier Unbekannte haben in der Nacht einen 20-Jährigen in Kirchheim (Kreis Esslingen) überfallen.











﻿ Am Sonntagabend ist ein 20 Jahre alter Mann im Wieselweg in Kirchheim (Kreis Esslingen) überfallen und dabei verletzt worden. Laut Polizei war der Mann kurz nach 19 Uhr dort unterwegs, als ihn vier unbekannte Täter attackierten.

Sie schlugen ihn mit einem metallenen Werkzeug und raubten mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Männer, bei denen sich laut Polizei um vier Männer jüngeren Alters gehandelt haben dürfte, flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Überfallene wurde vor Ort notärztlich behandelt und mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wieselwegs gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kirchheim unter 07 021 / 50 10 entgegen.