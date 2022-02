Passanten in der Innenstadt bedroht

Überfall in Kirchheim/Teck

1 Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07021/5010 melden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Zwei junge Männer sollen in der Nacht zum Sonntag in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) mehrere Personen überfallen haben. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Kirchheim/Teck - Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen zu zwei Vorfällen, die sich in der Nacht zum Sonntag innerhalb kurzer Zeit in der Innenstadt von Kirchheim ereignet haben. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge stellten sich einem 22-jährigen Radfahrer gegen 2.20 Uhr im Bereich Hindenburgstraße / Stiegelstraße / Bismarckstraße zwei Männer in den Weg und forderten ihn unter Drohungen auf, seine Geldbörse auszuhändigen. Anschließend schlugen sie den 22-Jährigen ins Gesicht. Ihm gelang es jedoch mitsamt seinem Geldbeutel zu flüchten. Der Geschädigte musste wegen seiner Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Ungefähr zur gleichen Zeit wurde auch ein 19-jähriger Fußgänger im Bereich Hindenburgstraße / Limburgstraße von zwei jungen Männern eingeschüchtert und aufgefordert, seinen Geldbeutel auszuhändigen. Daraus entwendeten die Unbekannten das Bargeld des Opfers und flüchteten.

Bei den beiden Taten dürfte es sich laut Polizeiangaben um dieselben Täter gehandelt haben. Sie werden als ungefähr 18 Jahre alt, zirka 1,65 Meter bis 1,75 Meter groß, schlank mit kurzen, dunklen Haaren beschrieben. Einer der Täter hatte zudem eine Art Kette um die Hand gewickelt. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.