Überfall in Kirchheim: Mann mit Flasche niedergeschlagen und ausgeraubt

Überfall in Kirchheim

1 Die Polizei ermittelt nun gegen die Gruppe unbekannter Männer. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Eine Gruppe Männer hat am frühen Dienstagmorgen in Kirchheim (Kreis Esslingen) einen 19-Jährigen überfallen. Dabei schlugen die Unbekannten den jungen Mann zunächst nieder und stahlen ihm dann mehrere Wertgegenstände.











Ein Mann ist am frühen Dienstagmorgen in Kirchheim (Kreis Esslingen) das Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der 19-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen ein Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich der Jesinger Halde hinter dem Schlossgymnasium auf dem Weg an der Lindach entlang. Auf Höhe der Abzweigung zum Bikepark wurde er nach Polizeiaussagen von einer Gruppe von vier bis fünf Männern angehalten und zur Herausgabe seiner Wertgegenstände aufgefordert.

Hierbei wurde ihm von einem der Täter unmittelbar mutmaßlich mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Der 19-Jährige verlor dadurch der Polizei zufolge das Bewusstsein. Nachdem er wieder zu sich gekommen war, bemerkte der Mann, dass sein Rennrad sowie sein Mobiltelefon und sein Geldbeutel fehlten. Der Überfallene klingelte daraufhin bei einem Anwohner, der die Polizei verständigte.

Fahrrad und leerer Geldbeutel wieder aufgetaucht

Im Laufe der Nacht konnten nach Angaben der Polizei das Fahrrad sowie das Portemonnaie ohne Bargeld in der Nähe wieder aufgefunden werden. Von den Tätern liegt keine konkrete Beschreibung vor. Der junge Mann musste in einer Klinik ärztlich versorgt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.