Überfall in Filderstadt: Dieb sprüht Frau Pfefferspray ins Gesicht und raubt sie aus – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls auf eine junge Frau in Filderstadt am Dienstagabend. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Eine 22-Jährige ist am Dienstag in Filderstadt-Bernhausen überfallen worden, der Täter ist entkommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf schweren Raub.











Link kopiert

Eine 22 Jahre alte Frau ist am späten Dienstagabend in Filderstadt-Bernhausen von einem Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei soll die junge Frau nach bisherigen Erkenntnissen gegen 23.45 Uhr zu Fuß den Stetter Weg Richtung Echterdinger Straße entlang gelaufen sein, als sie von einem bislang Unbekannten zunächst angesprochen und nach einer Zigarette gefragt wurde.

Überfall auf Frau: Täter sprüht Pfefferspray und flieht

Die Frau soll dem Mann eine Zigarette ausgehändigt haben. Daraufhin sprühte der Unbekannte ihr unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und sie ging zu Boden. Laut Polizei soll der Täter dort auf die 22-Jährige eingeschlagen und ihr zehn Euro, ein Mobiltelefon sowie eine E-Zigarette gestohlen haben. Das Mobiltelefon sowie die E-Zigarette, die der Angreifer auf seiner anschließenden Flucht verlor, wurden laut Polizei später wieder gefunden. Von dem Unbekannten fehle trotz sofortigen und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen aber jede Spur.

Polizei sucht Zeugen: Beschreibung des flüchtigen Täters

Der Flüchtige wird als etwa 1,70 Meter groß, etwa 20 Jahre alt und von normaler Statur beschrieben. Er soll kurze blonde Haare haben und mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen sein. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer: 0711/ 7 09 13 entgegen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt wegen des Verdachts auf ein schweres Raubdelikt.