Überfall in Esslinger Wohnung: Einbruch und Raub bei 80-Jähriger: Noch keine Täter ermittelt

1 Dass Einbrecher (Symbolbild) ihre Opfer fesseln und berauben, kommt laut Polizei nur selten vor. In Esslingen ist dieser reale Alptraum einer 80-jährigen Frau passiert. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Im Fall der 80-jährigen Frau, die in ihrer Wohnung in Hegensberg von Einbrechern im Schlaf gefesselt und beraubt wurde, gibt die Polizei noch keine neuen Erkenntnisse bekannt.











Link kopiert

Die Polizei hat im Fall des Raubüberfalls auf eine 80-jährige Frau in deren Wohnung in Esslingen-Hegensberg noch keine Täter ermittelt. Dies teilt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen auf Anfrage mit. Zwei Männer waren in der Nacht auf Donnerstag in die Wohnung eingedrungen und fesselten die zunächst schlafende Frau, die erst am Donnerstagvormittag von einer Nachbarin befreit wurde. Die Täter hatten längst mit dem erbeuteten Schmuck das Weite gesucht.

Unsere Empfehlung für Sie Nächtlicher Überfall in Esslingen Seniorin in eigener Wohnung gefesselt und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen In der Nacht zum Donnerstag haben zwei Unbekannte eine über 80 Jahre alte Frau in Esslingen in der eigenen Wohnung überfallen. Sie stahlen Schmuck aus der Wohnung und ließen die Seniorin gefesselt zurück.

Weitere Informationen erteilt die Polizei mit Rücksicht auf die Ermittlungen derzeit nicht. Man gehe aber davon aus, so der Polizeisprecher, dass die Täter gezielt die Frau antreffen wollten. Zu den mutmaßlichen Gründen und dem Tathergang sagt er nichts. Möglicherweise hatten die Täter bereits tagsüber die Lage sondiert und sich dabei als angebliche Stromableser ausgegeben. „Ihr Verhalten ist genau umgekehrt als das der üblichen Einbrecher, die bevorzugt in leere Wohnungen eindringen und allenfalls überrascht werden“, erklärt der Sprecher. Hingegen sei das Risiko, in der eigenen Wohnung Opfer eines Raubüberfalls zu werden, äußerst gering: „Fälle wie der in Esslingen kommen nur sehr selten vor.“