Überfall in Esslingen: Frau an Bushaltestelle gewürgt

Die Polizei sucht nach den beiden Männern.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist eine Frau in Esslingen überfallen worden, die sich an einer Bushaltestelle aufhielt. Die Angreifer wollten Geld.











Eine 31-jährige Frau ist gegen zwei Uhr in der Nacht auf Sonntag an der Bushaltestelle Schelztorhalle in Esslingen überfallen worden. Den Angaben der Polizei zufolge packten zwei Männer sie an der Jacke und forderten die Herausgabe von Bargeld. Als die Frau ihnen kein Geld herausgab, wurde sie laut der Polizei von einem der Täter kurzzeitig gewürgt. Anschließend flüchteten die beiden Männer ohne Beute in Richtung Berliner Straße. Die mutmaßlichen Täter sollen etwa 25 Jahre alt sein. Sie trugen auffällig weiße Nike-Schuhe und einer ein weißes Cap mit Muster. Einer der beiden hat einen zweigeteilten Bart.