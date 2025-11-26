Überfall in Esslingen: 69-Jähriger wird am Nachmittag in der Innenstadt beraubt

1 Weiter hinten in der Ritterstraße gegenüber des Amtsgerichtsgebäudes hat sich laut Polizei am Dienstag ein Überfall ereignet. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Ein 69-Jähriger wird am helllichten Tag in der Esslinger Innenstadt vor einer Bank überfallen. Die Polizei sucht Zeugen – was passierte mit der gestohlenen Mappe?











Mitten am Tag ist ein Mann vor einer Bank in der Esslinger Innenstadt beraubt worden. Der Vorfall, zu dem die Polizei in einer Mitteilung von Mittwoch um Zeugenhinweise bittet, ist bereits am Dienstagnachmittag geschehen.

Der Mann sei in der Ritterstraße gegenüber dem Amtsgericht von unbekannten Tätern körperlich angegangen und seiner Barschaften beraubt worden, teilt die Polizei mit. Demnach sollen gegen 14.10 Uhr zwei Männer den 69-Jährigen, der gerade im Begriff war, die Bank zu betreten, von hinten angerempelt haben, während ein dritter Tatverdächtiger dem Geschädigten eine mitgeführte Mappe mit Bargeld entrissen haben soll.

Nach Überfall in Esslinger Innenstadt: Polizei bittet um Zeugenhinweise

In der Folge sei das Trio zu Fuß zunächst in Richtung Maillekreuzung geflüchtet. Danach trennten sich die Wege. Einer der Männer sei in die Küferstraße, einer weiter in Richtung Maillekreuzung und der Dritte in Richtung Maillepark gerannt.

Der Geschädigte ist durch den Angriff wohl nicht verletzt worden. Die drei Unbekannten werden laut Polizei als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß mit unauffälliger Körperstatur beschrieben. Sie sollen dunkle Kleidung und teilweise Handschuhe getragen haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07 11 / 39 90-0 um Hinweise zu den Tatverdächtigen, die sich möglicherweise schon vor der Tat im Umfeld der Bank aufgehalten hatten.