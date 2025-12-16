Raub in Filderstadt: Täter erbeuteten bei Geldtransporter-Überfall sechsstelligen Betrag

1 Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bewaffnete Räuber kreisen in Filderstadt einen Geldtransporter ein – und setzen ihr Fluchtfahrzeug anschließend in Brand. Wie konnte die spektakuläre Tat gelingen?











Link kopiert

Beim Überfall auf einen Geldtransporter sind drei bewaffnete Räuber auf der Mörikestraße in Plattenhardt nach Angaben der Staatsanwaltschaft minuziös vorgegangen. Sie erbeuteten insgesamt Bargeld in sechsstelliger Höhe und entkamen unerkannt. Von ihnen fehlt weiter jede Spur.

Nach den bisherigen Erkenntnissen griffen die Täter zu einer regelrechten Blockade-Taktik: Ein BMW X5 kam dem Werttransporter auf dessen eigener Fahrspur entgegen und bremste ihn aus, während zwei weitere Autos – mutmaßlich der Marken BMW und VW – von hinten aufschlossen und das Fahrzeug einkesselten. Einer der maskierten Männer bedrohte den Fahrer mit einer Schusswaffe. Die Komplizen machten sich am Laderaum zu schaffen und schnappten sich das Geld.

Täter fackeln in Filderstadt Fluchtauto ab – Zeugen gesucht

Um Spuren zu verwischen, setzten die Täter nach dem Überfall den BMW X5 in Brand. Anschließend verschwanden sie mit den beiden anderen Fahrzeugen. Die beiden Fahrer des Geldtransporters blieben während des Angriffs in der Kabine sitzen und kamen mit dem Schrecken davon – verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Überfall beobachtet haben und Angaben zu den Tätern oder möglichen Fluchtfahrzeugen machen können, denen vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen sind oder die nach dem Überfall Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich unter dem Hinweistelefon 0711/3990-660 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.