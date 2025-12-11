Überfall auf Willi Weber: Polizei prüft Verbindung zu ähnlichem Fall im Stuttgarter Norden

1 Die Weber-Villa am Kräherwald – hier erbeuteten Unbekannte Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Foto: Blaulichtzentrale.de / Andreas Werner

Nach dem Überfall auf Willi Weber in seiner Villa prüft die Polizei Verbindungen zu einem anderen Fall. Dabei gab es zuletzt sogar mehrere Delikte mit ähnlicher Handschrift.











Der Überfall auf den ehemaligen Michael-Schumacher-Manager Willi Weber in seiner Villa am Kräherwald zeigt Parallelen zu einer Reihe von Einbrüchen, welche die Stuttgarter Polizei seit Jahren in Atem hält. Die Ermittlungsgruppe „Titan“ wurde im September 2025 infolge eines Überfalls im Stuttgarter Norden gegründet – anlässlich eines Überfalls, der ganz ähnlich ablief wie der jetzt im Westen.