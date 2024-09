Überfall auf Seniorin in Esslingen: Zahlreiche Zeugen melden sich

Überfall auf Seniorin in Esslingen

Eine über 80-Jährige war im Esslinger Stadtteil Hegensberg in ihrer Wohnung überfallen, gefesselt und beraubt worden. Die Seniorin wurde dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen zu der Straftat dauern laut Polizei weiter an.











Die Suche nach den Tätern, die in der Nacht zum vergangenen Donnerstag im Esslinger Stadtteil Hegensberg eine über 80-Jährige in ihrer Wohnung überfallen haben, dauern an. Wie Martin Raff vom Polizeipräsidium Reutlingen, das auch für den Landkreis Esslingen zuständig ist, mitteilt, habe es noch keine Festnahmen gegeben.

Auf den Aufruf der Polizei hin hätten sich aber mehrere Zeugen gemeldet, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbrechen machen konnten. Zu dem genauen Inhalt der Mitteilungen wollte sich der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Der Erfolg der Aufklärung der Straftat solle nicht durch vorzeitige Veröffentlichungen gefährdet werden. Bei der Tat handle es sich um ein Verbrechen, das mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet werden könne. Auch wegen der Schwere des Delikts sei die Polizei vorsichtig mit vorzeitigen Äußerungen zum Ermittlungsstand. Ob es sich bei den Tätern wirklich um falsche Leitungsprüfer gehandelt habe, wollte Martin Raff weder bestätigen noch dementieren. Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr hatten zwei Männer bei der Frau geklingelt und angegeben, Stromleitungen überprüfen zu wollen. Ob sie tatsächlich mit der späteren Tat in Zusammenhang stünden, sei Gegenstand der Untersuchungen.

Zwei Unbekannte waren in der Nacht zum Donnerstag über ein Kellerfenster in das Wohnhaus der Seniorin eingedrungen. Die Täter überwältigten die über 80-Jährige, durchwühlten ihr Mobiliar und entwendeten Schmuckgegenstände. Die leicht verletzte, gefesselte Seniorin wurde am nächsten Morgen von einer Nachbarin entdeckt.