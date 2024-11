Über ein Promille: 41-Jähriger fährt alkoholisiert gegen Linienbus

1 Der Unfallverursacher stand offenbar unter Alkoholeinfluss. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Bei einem Unfall in Esslingen ist am Montag hoher Schaden entstanden. Der Unfallverursacher standdabei offenbar unter Alkoholeinfluss.











Link kopiert

Am Montagnachmittag hat ein betrunkener Autofahrer in Esslingen-Zollberg einen Unfall verursacht. Gegen 15 Uhr fuhr der 41-Jährige mit seinem Mitsubishi auf der Waldheimstraße und wollte in die Zollbergstraße einbiegen. Dabei nahm er einem Linienbus, der von links kam, die Vorfahrt und die Fahrzeuge stießen zusammen. Nach Angaben der Polizei blieb es bei Sachschäden in Höhe von etwa 12.500 Euro. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten nahmen dem 41-Jährigen daraufhin den Führerschein ab und ordneten eine Blutprobe an.