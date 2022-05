1 Die von den Übelkeitsattacken betroffenen Schülerinnen mussten von Rettungskräften versorgt werden. Foto: picture alliance / Andreas Geb/er

Im Fall der Übelkeitsanfälle von Kirchheimer Schülerinnen hat die Polizei mittlerweile Lebensmittelproben ausgewertet. Befund: keine Hinweise auf verdorbene oder kontaminierte Nahrung.















Die Lebensmittelproben, die die Polizei nach Übelkeitsanfällen von mehreren Kirchheimer Schülerinnen entnommen hatte, sind unauffällig, wie ein Sprecher des zuständigen Reutlinger Präsidiums auf Anfrage mitteilte. Es bestehe also keinerlei Hinweis auf verdorbene oder in irgendeiner Weise kontaminierte Nahrungsmittel als Ursache der gemeinsamen Übelkeit. Die Schülerinnen des Ludwig-Uhland-Gymnasiums im Alter von 13 und 14 Jahren waren am vorletzten Dienstag (17. Mai) um die Mittagszeit in die Kirchheimer Innenstadt gegangen, um dort etwas zu essen. Danach bekamen sie die gesundheitlichen Beschwerden, was gegen 14.30 Uhr zu einem Rettungseinsatz führte. Nach der medizinischen Notfallbehandlung und der Besserung ihres Zustands wurden die Mädchen ihren Eltern übergeben.