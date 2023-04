13 Fotograf Udo Spreitzenbarth Foto: Udo Spreitzenbarth /Udo Spreitzenbarth

Udo Spreitzenbarth fotografiert international die Schönen und Prominenten – am 20. April ist er in der Exo-Gallery in Stuttgart zu Gast. Warum, verraten wir hier.















Die Geschichte von einem, der auszog, die große Glitzerwelt zu erobern, wird immer wieder neu erzählt. Bei Udo Spreitzenbarth stimmt sie auch. In Pforzheim geboren, studierte er in Darmstadt Architektur, ging nach New York – und schaffte es als Fotograf in die erste Liga der Welt der Mode und der Celebrities.

Überraschungsgast zur Eröffnung

An diesem Donnerstag, 20. April, ist Udo Spreitzenbarth zurück in Deutschland, zurück im Südwesten. Die Stuttgarter Exo-Gallery (Silberburgstraße 167) ist Bühne für Spreitzenbarths Serie „Between Light and Dark“. Zu sehen sind unter anderem Porträts von Daniel Brühl, Tyra Banks, Meg Ryan und Jeffrey Wright. Versprochen wird zur Eröffnung um 19 Uhr zudem ein internationaler Stargast aus der Filmwelt.