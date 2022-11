U7 in Stuttgart-Zuffenhausen

5 Die Wucht des Unfalls in Zuffenhausen schob den Porsche über einige Steine am Rand der Straßenbahnschienen. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Bei einem Unfall am Kelterplatz in Stuttgart-Zuffenhausen sind ein Porsche Taycan und die Stadtbahn der Linie U7 zusammengestoßen. Die Wucht des Crashs war heftig.















Ein Porsche Taycan und eine Straßenbahn sind an der Haltestelle Kelterplatz in Stuttgart-Zuffenhausen am Freitagmittag kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, ging der Notruf zu dem Unfall um 12.24 Uhr bei der Notrufzentrale ein.

Bei dem Zusammenstoß zwischen einer Stadtbahn der Linie U7 und dem Porsche Taycan gab es ersten Erkenntnissen zufolge wohl keine Verletzten, wie die Polizei auf Nachfrage telefonisch mitteilt.

Hintergründe zur Ursache des Unfalls und die Höhe des Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen baldmöglichst.