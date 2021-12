Roborace-Wettbewerb in Stuttgart Schüler programmieren autonomes Fahren im Kleinformat

Am diesjährigen Roborace-Wettbewerb in Stuttgart nahmen 20 Teams mit mehr als 100 Schülern und Studierenden teil. Gewonnen hat ein Schülerteam des Evangelischen Heidehof-Gymnasiums in Stuttgart-Ost.