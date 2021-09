1 Drei junge Mädchen informieren sich über die Positionen der Parteien, bevor sie zur Wahl schreiten. Foto: /Karin Ait Atmane

Wenige Tage vor der Bundestagswahl hält ein „ Wahlmobil“ vor dem Quadrium in Wernau, das Kindern und Jugendlichen ebenfalls die Gelegenheit gibt, ihr Kreuzchen zu setzen. Die Aktion U18 dient dazu, die Wähler von morgen für Politik zu begeistern.

Wernau - Auch wenn ihre Stimme bei der Bundestagswahl nicht zählt: Rund 25 Kinder und Jugendlichehaben bei einer U18-Wahl in Wernau genau überlegt, bei welcher Partei sie ihr Kreuzchen machen. Um kurz vor fünf Uhr rollt ein „Wahlmobil“ auf den Platz vor dem Quadrium. „Du hast eine Stimme – lass sie raus“, heißt das Motto der Aktion, die bundesweit von verschiedenen Kinder- und Jugendverbänden getragen wird. In Wernau hat die Pfadfinderinnenschaft St. Georg, (PSG) von deren fünf Stämmen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart einer hier ansässig ist, die Aktion U18 organisiert. Zum Wahlmobil kommen und mitmachen können aber alle, die noch nicht volljährig sind, auch aus anderen Orten. „Wir finden es wichtig, dass Kinder und Jugendliche gehört werden“, sagt Sara Kiefer, Bildungsreferentin bei der PSG. Die Ergebnisse der symbolischen Wahlen würden in eine Software eingespeist und dann bundesweit ausgewertet und veröffentlicht.