U-17- und U-19-Weltmeister vom HBW: Söhne erobern Titel – stolze Balinger Handball-Papas

1 Weltmeister unter sich: Bennet Strobel, Kalle Gaugisch (neben seinem Vater Markus) und Lenn Strobel (v. li.). Foto: IMAGO/Eibner, HBW

Wolfgang Strobel, Markus Gaugisch und Axel Kromer waren erfolgreiche Handballer. Manche ihrer Söhne haben ihre Papas in Sachen Titel inzwischen überholt. Woran liegt das?











Link kopiert

Mika Baur, der Sohn von Handball-Weltmeister Markus Baur, mischt als Stammspieler des SC Paderborn gerade mit seinem Club die Zweite Fußball-Bundesliga auf. Sein prominenter Vater kann mit dem bisherigen Karriereverlauf des 21-Jährigen sehr zufrieden sein. Auf die Karte Fußball zu setzen hat zumindest zwei Vorteile: Es gibt ein paar Euro mehr zu verdienen, und im Fall Baur wird der Filius nicht mit dem hochbegabten Papa verglichen, denn der war ein Weltklasse-Handballer, aber eben nur ein, wenn auch versierter, Hobby-Fußballer.