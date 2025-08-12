U-Bahn in Ostfildern: Mann bedroht betrunken Fahrgäste mit Messern

1 Die Polizei nahm den 60-Jährigen in Gewahrsam. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images

Die Polizei hat am Montag einen 60-Jährigen festgenommen, der in einer U-Bahn in Ostfildern (Kreis Esslingen) mit Messern herum gefuchtelt hatte.











Link kopiert

﻿ Ein stark betrunkener Mann hat am Montagmittag Fahrgäste in einer U-Bahn in Nellingen (Kreis Esslingen) bedroht. Laut Polizei hat der 60-Jährige gegen 12.30 Uhr in der Bahn herum geschrien.

Zudem soll er scheinbar unkontrolliert mit den Armen geschlagen und dabeimit zwei Küchenmessern gefuchtelt haben. Zeugen riefen die Polizei, die den Mann an der Haltestelle Kreuzbrunnen festnahm. Ein Atemtest ergab über zwei Promille Alkohol.

Der 60-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, die Messer stellte die Polizei sicher. Er verbrachte die Nacht im Arrest des Polizeireviers Filderstadt. Gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt.