U-5-Verlängerung in Leinfelden-Echterdingen: Schienenverbindung bis Echterdingen wird weiter geplant

Die Verlängerung der U 5 in Leinfelden ist fast fertig, in zehn Tagen geht die Strecke in Betrieb. Aber wann fährt die Stadtbahn bis nach Echterdingen?











Es geht voran. Die U 5 fährt demnächst die neue Haltestelle „Neuer Markt“ an. Die Gleise dafür wurden vom Bahnhof Leinfelden rund 700 Meter weiter Richtung Osten verlegt. Damit erhält auch das Neubaugebiet Schelmenäcker eine Schienenanbindung nach Stuttgart. Leinfelden-Echterdingen beteiligt sich an den Betriebskosten, was mit 80 000 bis 90 000 Euro jährlich zu Buche schlagen dürfte. Einem entsprechenden Vertrag mit der Stadt Stuttgart hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt.