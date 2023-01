16 Schiedsrichter Felix Zwayer gab den Freistoß, der eigentlich keiner war – und zum 1:0 für Leipzig führte. Foto: IMAGO/Matthias Koch/IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Der VfB Stuttgart fährt trotz guter Leistung bei RB Leipzig mit leeren Händen zurück ins Schwabenland. Die Fans auf Twitter sind mal wieder hin- und hergerissen. Ein Überblick.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat zum Rückrundenauftakt bei RB Leipzig mit 1:2 verloren. Doch das Team von Trainer Bruno Labbadia kann erhobenen Hauptes die Heimreise ins Schwabenland antreten, denn die stark ersatzgeschwächten Stuttgarter zeigten eine gute Leistung beim Tabellenzweiten und Champions-League-Teilnehmer.

Und auch bei Twitter fieberten die VfB-Fans kräftig mit. Nachdem kurz vor der Partie feststand, dass auch Serhou Guirassy ausfallen wird, entschied sich Bruno Labbadia für eine …

Die Fans dann so:

Doch der VfB begann richtig gut.

Doch dann kam die 25. Minute und Dominik Szoboszlai trat zum unberechtigten Freistoß an. VfB-Keeper Florian Müller sah dabei mehr als unglücklich aus.

Kurz gesagt:

Ein Seitenhieb gegen RB und den Schiedsrichter durfte auch nicht fehlen.

Und so ging es mit einem Rückstand in die Pause. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte zeigte sich der VfB unerschrocken und kam zu der einen oder anderen Chance, nur das Tor wollte nicht fallen.

Und wieder war es Szoboszlai, der dem VfB einen einschenkte.

Übrigens der zweite Doppelpack in seiner Bundesliga-Karriere – den ersten erzielte Szoboszlai auch gegen die Schwaben.

Doch dann kam die 68. Minute. Chris Führich trat zum Handelfmeter an und erzielte …

Und auch in der Schlussphase lieferte der VfB ein gutes Spiel ab – doch der Ausgleich wolte einfach nicht fallen.

Manch einer sieht die Niederlage so:

Andere sehen es so:

Am Dienstag geht es für den VfB gleich weiter – mit dem DFB-Pokalspiel beim SC Paderborn. Am Sonntag, 5. Februar, ist dann wieder Bundesliga angesagt, wenn die Schwaben Werder Bremen in der Mercedes-Benz Arena empfangen.