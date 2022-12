13 So wollte die deutsche Mannschaft ihrem Protest Ausdruck verleihen (Archivbild). Foto: IMAGO/Laci Perenyi

Wieder erreicht die Nationalelf die K.o.-Runde der Fußball-Weltmeisterschaft nicht. Klar, dass das nächste WM-Desaster auf Twitter ausgiebig kommentiert wird. Wir haben einige Reaktionen zusammengestellt.















Link kopiert

Es ist wieder passiert! Wieder hat die deutsche Mannschaft das WM-Achtelfinale verpasst – wie schon vor vier Jahren beim Turnier in Russland. Das DFB-Team holte zwar ein 4:2 (1:0) gegen Costa Rica, das genügte aber nicht, um doch noch die K.o.-Runde zu erreichen. Denn: Im Parallelspiel gewann Japan 2:1 (0:1) gegen Spanien und sicherte sich in der Gruppe E Platz eins vor den Iberern. Und so wurde Deutschland Dritter vor Costa Rica und blieb genau wie 2018 in der Gruppenphase hängen.

Klar, dass Twitter-Deutschland dazu einiges zu sagen hat:

Man kann es aber auch positiv sehen...

... oder vorherbestimmt:

Und wenn es nicht der Fußballgott war, dann lag es vielleicht daran:

Was wohl Mats Hummels dazu sagt?

Enttäuscht ist manch einer trotzdem – vor allem von Thomas Müller:

Und auch Hansi Flick bekommt sein Fett weg:

Aber eigentlich auch egal, schließlich war doch ohnehin immer von Boykott die Rede gewesen:

Und zum Schluss kann immerhin einer lachen:

Übrigens: Wir haben alle Nationalspieler in einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Welche Noten Neuer, Kimmich, Süle und Co. für ihre Leistung erhalten haben, können Sie dort nachlesen.