„Sonnenfinsternis und WhatsApp down, das kann kein Zufall sein!“

1 WhatsApp hatte am Dienstag mit weltweiten Störungen zu kämpfen. Foto: AFP/DENIS CHARLET

Am Dienstagmorgen gab es weltweit massive Störungen bei WhatsApp. Viele Nutzer hatten daher Zeit, sich bei Twitter auszutoben – und nutzten dies mit kreativen Tweets.















Oh mein Gott! WhatsApp war am Dienstagmorgen down. Für viele Nutzer brach nicht nur der Messenger, sondern eine Welt zusammen. Zumindest für kurze Zeit. Ab etwa 9 Uhr gab es eine weltweite Störung, wie der Mutterkonzern Meta im Laufe des Morgens bestätigte. Gegen 11 Uhr funktionierte der Dienst bei vielen Nutzern wieder.

Bis dahin tobte sich der gelangweilte WhatsApp-User auf Twitter aus. Wir haben einige kreative und witzige Tweets zusammengetragen.

Durch die Störung sehen sich manche User zurückversetzt in eine Zeit, in der einem beinahe noch Dinosaurier über den Weg gelaufen wäre:

Die Zusammenhänge liegen auf der Hand. Aufwachen:

Diesem User schwant ebenfalls Böses:

Bahn-Witze sind natürlich völlig out. Außer, sie kommen von der Bahn selbst:

Aber sofern Twitter noch funktioniert, ist die Welt doch noch nicht am Abgrund:

Das hat schon etwas von einer anthropologischen Studie:

Nicht alle vermuteten gleich eine Störung von WhatsApp:

Es gibt auch gute Seiten der Störung:

Die Probleme traten sowohl beim Empfangen als auch beim Senden von Nachrichten auf – und unabhängig von den Betriebssystemen Android und iOS.