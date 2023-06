Twitter-Reaktionen zum VfB Stuttgart „Seltsam entspannt, zu entspannt für meinen Geschmack“

Nach dem 3:0-Sieg des VfB Stuttgart im Hinspiel der Relegation steht am Montagabend das entscheidende Rückspiel in Hamburg an. Die VfB-Fans sind sich ihrer Sache nicht so sicher, wie man meinen könnte.