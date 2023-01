„Geil Dias“ – so feiern die VfB-Fans den Neuzugang

13 Der VfB Stuttgart steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Foto: dpa/David Inderlied

Im Achtelfinale des DFB-Pokals gewinnt der VfB Stuttgart in letzter Sekunde beim SC Paderborn mit 2:1. Wir tragen die Reaktionen der Fans auf Twitter zusammen.















Link kopiert

Trotz eines frühen Slapstick-Eigentors von Konstantinos Mavropanos hat der VfB Stuttgart im DFB-Pokal erstmals seit sieben Jahren wieder das Viertelfinale erreicht. Dank des späten Siegtreffers von Serhou Guirassy (90.+5) setzte sich der Tabellen-15. der Bundesliga am Dienstag beim Zweitliga-Fünften SC Paderborn durch und feierte unter Trainer-Rückkehrer Bruno Labbadia im vierten Anlauf den ersten Sieg.

Nicht nur für die Spieler auf dem Platz, sondern auch für die Fans im Stadion und vor den TV-Bildschirmen war die Begegnung ein Nervenkrimi. Wir tragen die besten Reaktionen der Anhänger auf Twitter zusammen.

Kurioses Eigentor in der Anfangsphase

Keine vier Minuten waren in Paderborn gespielt, da brachte Konstantinos Mavropanos die Gastgeber mit einem kuriosen Eigentor in Führung. Was war passiert? Nach einem Einwurf von Waldemar Anton wollte der Grieche von der rechten Mittelfeldseite aus 48,1 Metern zurück zu Torhüter Florian Müller passen. Das halbhohe Anspiel aber erwischte den Schlussmann auf dem falschen Fuß – und der Ball kullerte ins Gehäuse. Entsprechend zynisch fielen die Kommentare der VfB-Anhänger aus.

Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs übernahm der VfB zwar die Spielkontrolle – wirklich zwingend agierten die Brustringträger bis zum Pausenpfiff indes nicht.

Immerhin: Der Gästeblock war mal wieder ausverkauft. Und so gab es viel Lob von der Community für die Auswärtsfahrer.

In der Pause führte Sky-Moderator Patrick Wasserziehr ein Field-Interview mit Thomas Sagel, dem Präsidenten des SC Paderborn. Oder war es doch eine echte Darts-Legende?

Im zweiten Durchgang taten sich die Weiß-Roten ebenfalls zunächst schwer. Auch wenn alle Statistiken für den VfB sprachen: Echte Durchschlagskraft entwickelten die Schwaben nicht wirklich. Bis in der Schlussphase der portugiesische Neuzugang Gil Dias eingewechselt wurde – und nur vier Minuten und 15 Sekunden später sehenswert für das 1:1 (86.) sorgte.

Doch damit noch nicht genug. Als alles auf eine Verlängerung hindeutete, nickte Serhou Guirassy (90.+5) den VfB tatsächlich ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Und die Fans so:

Mit wem es der VfB Stuttgart im Viertelfinale des DFB-Pokals zu tun bekommt, erfahren Fans und Verantwortliche derweil erst am 19. Februar, wenn die Runde der letzten Acht ausgelost wird.