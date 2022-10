18 Der VfB Stuttgart war bei Borussia Dortmund chancenlos. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Der VfB Stuttgart muss in Dortmund eine herbe Pleite einstecken. Hoffnungen im Vorfeld, gegen den formschwachen BVB etwas reißen zu können, zerplatzen bereits in den Anfangsminuten. Auf Twitter ist man sich einig: Das war nix.















Man könnte sich an die letzte Spielrunde im DFB-Pokal erinnert fühlen, nur in vertauschten Rollen: So souverän der VfB Stuttgart gegen den Tabellenletzten der 2. Liga mit 6:0 gewonnen hatte, so kläglich ging er am elften Bundesligaspieltag in Dortmund unter: Die Borussen ließen die Roten alt aussehen und zeigten ihnen am Samstag mit einem 5:0-Kantersieg die Grenzen auf. VfB-Fans in sozialen Netzwerken kochen. Wir haben auf Twitter einige Reaktionen gesammelt.

Waren die Fans in den vergangenen Wochen auch bei Niederlagen mit ihrem Urteil stellenweise noch gnädig, finden sich an diesem Wochenende so gut wie keine lobenden Worte. Und wenn doch mal einer die Roten verteidigt, gibt es sofort Kontra:

Zum „schämen“ sei die Leistung des VfB Stuttgart auf dem Platz:

Auch Michael Wimmer, der nach den zwei letzten Siegen gegen Arminia Bielefeld und Bochum zumindest in Fankreisen als geeigneter Nachfolger für Pellegrino Matarazzo gehandelt worden war, findet kaum noch Zuspruch:

Manche Fans fanden gar keine Worte mehr und ließen GIFs für sich sprechen:

Jetzt ist Borussia Dortmund, selbst wenn nicht ganz auf der Höhe, ja trotzdem noch ein formidabler Gegner. Dennoch hätten die Roten mehr Gegenwehr leisten müssen, ist man sich auf Twitter ziemlich einig.

Manche sehen es auch so, dass sich die Niederlage in die aktuellen Entwicklungen des Vereins einreiht:

Andere sahen den Höhenflug nach sehr schwachen Gegnern enden. Dieser Twitter-User hat den Braten offenbar gerochen und sich ein entsprechendes Trikot angezogen:

Mit dem 0:5 landet der VfB zunächst auf dem 16. Platz im Tabellenkeller. Am nächsten Samstag um 15.30 Uhr ist er wieder zuhause gefordert – und empfängt den FC Augsburg.