Der VfB Stuttgart verliert erneut ein direktes Duell im Abstiegskampf. So reagieren die Fans auf Twitter auf das bittere 1:2 bei Hertha BSC.















Hertha BSC schöpft im Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga noch einmal Hoffnung. Der Tabellenletzte siegte am Samstag 2:1 gegen den direkten Konkurrenten VfB Stuttgart. Die Schwaben belegen nach dem 31. Spieltag den Relegationsplatz hinter dem FC Schalke 04, der am Freitag 3:2 in Mainz gewonnen hatte.

Bei den Fans des VfB herrscht nach dem bitteren Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib purer Frust. Wir tragen die Reaktionen der Fans auf Twitter zusammen.

Riesige Enttäuschung bei den VfB-Fans

Wieder einmal patzen die Weiß-Roten in einem direkten Duell im Tabellenkeller – und machen so die guten Resultate der vergangenen Wochen zunichte. Zahlreiche Anhänger hatten es schon kommen sehen.

Insgesamt zeigten sich die Schwaben zu harmlos in der Hauptstadt.

Und dass mit Marc-Oliver Kempf ausgerechnet ein Ex-VfB-Spieler für die Hertha treffen würde – nun ja...

Die Konkurrenz feiert an diesem Wochenende reihenweise Siege – und so sieht der Blick auf die Tabelle aus.

Am nächsten Sonntag (15.30 Uhr/Liveticker) geht es für den VfB Stuttgart in der Liga weiter. Dann geht es für das Team von Sebastian Hoeneß gegen Bayer Leverkusen.