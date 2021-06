Unwetter in Stuttgart

7 Unwetter über Stuttgart und der Region Foto: dpa/Alexander Hald

Regen, Sturm, Blitz und Donner – am Montagabend zieht ein heftiges Gewitter über Stuttgart. Auch in den sozialen Netzwerken gibt es kein anderes Thema mehr.

Stuttgart - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor starken Unwettern ab Montagabend im Südwesten gewarnt. Doch was da auf Stuttgart und die Region zukam, hatte wohl keiner erwartet. In den Sozialen Netzwerken zeigen die Menschen, was sie vor ihren Fenstern beobachtet haben.

Angefangen hatte es zunächst mit einem beeindruckenden Naturspektakel,...

...es endete dann aber im Weltuntergangsszenario und pechschwarzem Himmel:

Der Wind war so stark, dass er sogar Bäume entwurzelte:

Und auf den Straßen bildeten sich durch die Regenmassen regelrechte Flüsse.

Einige müssen am Dienstag wohl erst einmal Chaosbeseitigung betreiben ...

Nach ersten Angaben eines Sprechers wurden der Polizei in Stuttgart bereits gegen 20.30 Uhr zahlreiche Einsätze gemeldet. Auch der S-Bahn-Betrieb der Stadt war betroffen. L esen Sie in unserem Newsblog mehr zum Gewitter über Stuttgart.