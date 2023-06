1 Sandro Wagner fiel durch seine heisere Stimme beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf. Foto: IMAGO/Revierfoto

Die DFB-Elf kann beim Spiel gegen die Ukraine am Montagabend nicht überzeugen. Der Co-Kommentator der Partie, Sandro Wagner, sammelt dagegen einige Sympathiepunkte, wie sich auf Twitter erkennen lässt.















Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat beim großen Jubiläum in ihrem 1000. Länderspiel die 215. Niederlage zwar noch eben so abgewendet, ist ein Jahr vor der Heim-EM aber weit von der erhofften Titelform entfernt.

Auf Twitter sorgt das 3:3 (1:2) des DFB-Teams natürlich mal wieder für Gesprächsstoff und auch Nationaltrainer Hansi Flick bekommt in gewohnter Form sein Fett weg.

Ein Nutzer wirft da schnell einen anderen Namen in den Raum: Sandro Wagner, Co-Kommentator der Partie.

Man kann ja mal hoffen, schließlich ist über die Zukunft des früheren Nationalspielers und Bayern-Profis noch nichts bekannt. Am Sonntag hatte Wagner seine erste Trainerstation mit einem Erfolg beendet und die SpVgg Unterhaching zurück in die 3. Liga geführt.

Nach der Partie hatte Wagner zwar noch gesagt, dass er „nicht das größte Feierbiest“ sei, gleichzeitig aber erwähnt, dass er „heute mal Gasgeben müsse“. Gesagt, getan? Das ließ sich in Anbetracht der heiseren Stimme des Co-Kommentators beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft jedenfalls nicht ausschließen.

Wagners Hachinger Mannschaft will den Aufstieg jedenfalls auf Mallorca feiern. „Vielleicht fliege ich nach. Am Dienstag sieht man mich vielleicht am Ballermann, Augen auf!“, sagte er noch am Sonntag.

Am Montag stand für Wagner nicht nur das Spiel der Nationalmannschaft im Kalender, sondern auch seine letzte Trainerprüfung. Und jetzt? – Eine weitere Anstellung als Cheftrainer für die nächste Zeit schließt er aus. „Ich will jetzt einfach nur ein Jahr hospitieren und lernen. Ich brauche Urlaub und Ruhe. Das war alles zu viel, auch mit dem Fernsehen. Ich bin durch und mache jetzt weniger“, sagte er am Sonntag nach dem Aufstieg.