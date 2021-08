8 Der VfB Stuttgart hat die Lufthoheit im Strafraum. Foto: imago images/Pressefoto Baumann/Julia Rahn via www.imago-images.de

Der VfB Stuttgart feiert gegen Greuther Fürth ein Schützenfest. Und die Fans im Netz? Die erkennen zum einen ihr Team nicht mehr wieder – und leiden zum anderen mit Mohamed Sankoh.

Stuttgart - Ein begeisternder VfB Stuttgart hat der SpVgg Greuther Fürth gleich zum Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga die Grenzen aufgezeigt. Die Schwaben fertigten den Aufsteiger bei hochsommerlichen Temperaturen am Samstag mit 5:1 (2:0) ab und setzten sich damit zumindest vorerst an die Tabellenspitze.

Kapitän Wataru Endo (30. Minute), Philipp Klement (36.), Marc Oliver Kempf (55./76.) und Hamadi Al Ghaddioui (61.) erzielten die Treffer. „Oh, wie ist das schön“, sang ein Großteil der 18 109 Zuschauer. Und auch im Netz feierten die Fans ihr Team, wir haben die Twitter-Reaktionen gesammelt.

Endlich wieder ins Stadion – die Vorfreude war zu spüren :

Und aus der Vorfreude wurde reine Freude – der VfB setze einen Treffer nach dem anderen. Endstand: 5:1.

Der „neue“ VfB Stuttgart scheint einige Fans überrascht zu haben:

Tabellenführer – zumindest vorzeitig. Das Double von Donald Trump hat dazu ebenfalls augenzwinkernd eine Meinung:

Drei Punkte, fünf Tore, vorzeitiger Tabellenführer – doch die Gedanken vieler VfB-Fans sind beim verletzen Nachwuchsstürmer:

Bevor die Presse es tut – ein mahnender Kommentar eines VfB-Fans:

Der nächste ernsthafte Gradmesser könnte RB Leipzig am kommenden Freitag sein. Der VfB spielt um 20.30 Uhr bei den Bullen in Leipzig.