Großer Preis von Brasilien Darüber spricht das Formel-1-Fahrerlager in São Paulo

Kimi Räikkönen verbindet einiges mit den Schumachers. So manches Formel-1-Team wartet in Brasilien noch auf wichtige Fracht. Das ist nicht der einzige Gesprächsstoff vor dem viertletzten Grand Prix dieser Saison in Brasilien.