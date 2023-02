Türkei und Syrien Eine Woche nach den Erdbeben: Tausende noch vermisst

Vor genau einer Woche nahm die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien ihren Lauf. Noch immer steigt die Zahl der gemeldeten Toten - auf bislang mehr als 37.500. Es könnten fast doppelt so viele werden.